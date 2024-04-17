Tidur Ramai-Ramai, Beda Nasib PNS Jomblo dan Sudah Menikah saat Pindah ke IKN

JAKARTA - Pemerintah akan mengklasifikasikan Aparatur Sipil Negara (ASN) jomblo atau belum memiliki pasangan yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengatakan pengklasifikasikan itu terutama untuk memetakan tempat tinggal bagi para ASN yang belum memiliki pasangan.

Sehingga ASN yang masih jomblo itu akan hidup dan bertempat tinggal satu rumah. Hal itu menimbang keterbatasan jumlah hunian ASN pada tahap awal yang secara bertahap terus dibangun.

"Jadi skenario awalnya 1 ASN 1 hunian. Tetapi ini kan ada juga ASN yang di tahap awal banyak yang jomblo ini yang belum berkeluarga, maka nanti dicluster, diklasifikasi sharing dulu, sehingga huniannya bisa lebih banyak," ujar Anas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kominfo, Rabu (17/4/2024).

Sebab, dikatakan Anas, para ASN yang sudah berkeluarga seperti untuk pejabat eselon I akan diberikan 1 unit hunian khusus untuk keluarganya tinggal di IKN. Sedangkan untuk ASN yang jomblo mendapatkan hunian sharing.