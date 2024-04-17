4 Konglomerat Indonesia yang Ternyata Punya Klub Sepakbola di Eropa

JAKARTA - Ada 4 konglomerat Indonesia yang ternyata punya klub sepakbola di Eropa. Apalagi sepakbola kini bukan hanya terbatas pada permainan yang melibatkan tim untuk mencetak gol.

Lebih dari itu, sepakbola kini telah menjadi tempat baru untuk berekspresi dan juga lahan untuk berbisnis.

Ada banyak pengusaha yang perlahan mulai turut terjun ke sepakbola dengan membeli sejumlah saham klub.

Berikut 4 konglomerat Indonesia yang ternyata punya klub sepakbola di Eropa:

1. Hartono Bersaudara

Bos Grup Djarum, Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono pernah mengakuisisi Como 1907, yakni klub yang berlaga di Seri C Italia, melalui SENT Entertaiment Ltd pada 2019 lalu.

Sejak dimiliki oleh Grup Djarum, Como 1907 semakin bangkit setelah sebelumnya mengalami kebangkrutan hingga terpuruk. Bahkan kini Como 1907 memiliki pemain-pemain kelas dunia, seperti Cesc Fabregas yang bergabung pada musim panas 2022 dan Thierry Henry yang ikut menjadi pemegang saham klub tersebut.