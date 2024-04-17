Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

4 Konglomerat Indonesia yang Ternyata Punya Klub Sepakbola di Eropa

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |07:35 WIB
4 Konglomerat Indonesia yang Ternyata Punya Klub Sepakbola di Eropa
Ilustrasi konglomerat punya klub sepakbola ( Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Ada 4 konglomerat Indonesia yang ternyata punya klub sepakbola di Eropa. Apalagi sepakbola kini bukan hanya terbatas pada permainan yang melibatkan tim untuk mencetak gol.

Lebih dari itu, sepakbola kini telah menjadi tempat baru untuk berekspresi dan juga lahan untuk berbisnis.

Ada banyak pengusaha yang perlahan mulai turut terjun ke sepakbola dengan membeli sejumlah saham klub.

Berikut 4 konglomerat Indonesia yang ternyata punya klub sepakbola di Eropa:

1. Hartono Bersaudara

Bos Grup Djarum, Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono pernah mengakuisisi Como 1907, yakni klub yang berlaga di Seri C Italia, melalui SENT Entertaiment Ltd pada 2019 lalu.

Sejak dimiliki oleh Grup Djarum, Como 1907 semakin bangkit setelah sebelumnya mengalami kebangkrutan hingga terpuruk. Bahkan kini Como 1907 memiliki pemain-pemain kelas dunia, seperti Cesc Fabregas yang bergabung pada musim panas 2022 dan Thierry Henry yang ikut menjadi pemegang saham klub tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179343//timnas_indonesia_u_17_akan_menjadi_generasi_emas_berikutnya-FJUK_large.jpg
Erick Thohir Yakin Timnas Indonesia U-17 Jadi Generasi Emas, Minta Pemain Jangan Di-Bully
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179346//timnas_indonesia_u_17-UZJk_large.jpg
PSSI Tak Bebani Timnas Indonesia U-17 Target Khusus di Piala Dunia U-17 2025, tapi …
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/43/3179410//erick_thohir-0PyD_large.jpg
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Selesai, Menpora Erick Thohir Bangga Indonesia Buktikan Diri sebagai Tuan Rumah Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179408//ketum_pssi_erick_thohir_jumpa_ultras_garuda_indonesia-d64n_large.jpg
Ketum PSSI Erick Thohir Jumpa Ultras Garuda, Bahas soal Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179177//pssi_berjanji_akan_total_mendukung_perjuangan_timnas_indonesia_u_22_di_sea_games_2025-BqHK_large.jpg
PSSI Janji Bakal Total Dukung Perjuangan Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179173//pssi_bakal_belajar_dari_shin_tae_yong_dan_patrick_kluivert_saat_mencari_pelatih_timnas_indonesia_yang_baru-BhSy_large.jpeg
Cari Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Bakal Belajar dari Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement