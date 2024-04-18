Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Akhirnya Rupiah Menguat! Tekuk Dolar AS ke Rp16.179 per USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |16:00 WIB
Akhirnya Rupiah Menguat! Tekuk Dolar AS ke Rp16.179 per USD
Rupiah menguat hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup menguat 41 poin ke level Rp16.179 per dolar AS pada hari ini, Kamis (18/4/2024). Mengutip data Bloomberg, rupiah hari ini sempat dibuka pada level Rp16.185 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS melemah hari ini karena para pedagang menilai prospek suku bunga AS setelah komentar dari pejabat Federal Reserve yang memperkuat ekspektasi bahwa pengaturan moneter akan tetap ketat untuk jangka waktu yang lebih lama.

"Pasar memperkirakan pemotongan suku bunga The Fed sebesar 44 basis poin tahun ini, jauh lebih rendah dari perkiraan awal tahun sebesar 160 bps, dengan bulan September menjadi titik awal terbaru dari siklus pelonggaran, CME FedWatch Tool menunjukkan," tulis Ibrahim dalam risetnya, Kamis (18/4/2024).

Para pelaku pasar sebelumnya memperkirakan The Fed akan mulai menurunkan suku bunga pada bulan Juni namun serangkaian data termasuk indeks harga konsumen (CPI) dan penolakan dari para bankir bank sentral telah mengubah ekspektasi tersebut.

Aktivitas ekonomi AS sedikit meningkat dari akhir Februari hingga awal April dan perusahaan-perusahaan mengisyaratkan mereka memperkirakan tekanan inflasi akan tetap stabil, menurut survei Federal Reserve pada hari Rabu.

Halaman:
1 2
