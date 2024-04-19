Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dolar AS Kembali Perkasa, Rupiah Ditutup Lesu ke Rp16.260/USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |15:59 WIB
Dolar AS Kembali Perkasa, Rupiah Ditutup Lesu ke Rp16.260/USD
Rupiah melemah hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup melemah 81 poin ke level Rp16.260 pada hari ini, Jumat (19/4/2024). Mengutip data Bloomberg, rupiah hari ini sempat dibuka pada level Rp16.261 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS menguat karena beragam data AS tidak banyak menggoyahkan pandangan bahwa perekonomian masih dalam kondisi yang kuat, menunjukkan Federal Reserve kemungkinan akan menunda penurunan suku bunga pertamanya sejak tahun 2020 hingga akhir tahun ini serta memanasnya eskalasi Iran Israel menjadi fokus.

Komentar dari Presiden Fed New York John Williams yang mengatakan tidak ada kebutuhan mendesak untuk menurunkan suku bunga saat ini mengingat kekuatan perekonomian, juga membantu mengangkat dolar. Presiden Fed New York selalu menjadi pemilih di komite penetapan kebijakan bank sentral.

"Namun data ekonomi AS yang kuat dan inflasi yang terus berlanjut telah mendorong investor untuk secara drastis memikirkan kembali kemungkinan The Fed menurunkan suku bunganya dalam waktu dekat," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Kemudian,eskalasi Iran-Israel menjadi fokus setelah laporan ledakan di seluruh Iran Berbagai laporan media, termasuk dari kantor berita Iran, menunjukkan ledakan di beberapa wilayah Iran, Suriah dan Irak. Beberapa outlet berita AS melaporkan para pejabat AS mengatakan bahwa Israel telah melakukan serangan balik terhadap Iran atas serangan minggu lalu.

Halaman:
1 2
