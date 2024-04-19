Beli Pertalite dan LPG 3 Kg Dibatasi Mulai Juni 2024!

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menargetkan revisi Peraturan Presiden (Perpes) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) rampung Juni 2024.

Sebagaimana diketahui, revisi ini nantinya mengatur kategori kendaraan yang bisa mengonsumsi Solar dan Pertalite.

Arifin mengungkapkan, pihaknya bakal melakukan evaluasi sebelum Juni untuk menerapkan pengaturan tersebut. Sejalan dengan itu, pihaknya akan terus memantau perkembangan yang terjadi.

"Mungkin. Kita bahas dulu lah melihat perkembangan. Sebelum Juni harusnya ada bahasan," jelas Arifin saat Halal Bihalal bersama rekan media di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas), Jumat (19/4/2024).

Arifin menuturkan, perkembangan itu termasuk soal konflik yang saat ini tengah kembali memanas di wilayah Timur Tengah.