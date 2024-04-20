5 Fakta Perang Iran vs Israel dan Dampaknya pada Indonesia

JAKARTA – Konflik Iran vs Israel merugikan Indonesia. Perang yang terjadi berdampak besar bagi ekonomi di Indonesia, konflik ini menjadi rumit dikarenakan belum adanya jalan tengah untuk memperbaiki keadaan yang terjadi.

Perekonomian Indonesia yang masih rapuh membuat berbagai pihak khawatir. Kejadian tersebut menjadi dampak serius bagi perekonomian di berbagai negara, salah satunya di Indonesia.

Perekonomian dunia juga akan terganggu. Besaran dampaknya tergantung dengan bagaimana cara pembalasan yang direncanakan oleh Israel.

Dikutip Okezone, Sabtu (20/4/2024) berikut fakta-faktanya.

1. Beberapa negara tidak ingin terlibat

Beberapa negara barat menyatakan tidak ingin terlibat dalam konflik Iran-Israel. Selain itu, imbuh Airlangga, negara tetangga di sekitar Israel, seperti Yordania, Mesir, ataupun Arab Saudi, juga menekankan untuk pentingnya mengambil sikap menahan diri atau eskalasi.