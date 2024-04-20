Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Perang Iran vs Israel dan Dampaknya pada Indonesia

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |08:05 WIB
5 Fakta Perang Iran vs Israel dan Dampaknya pada Indonesia
Ekonomi RI di Tengah Perang Iran vs Israel (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Konflik Iran vs Israel merugikan Indonesia. Perang yang terjadi berdampak besar bagi ekonomi di Indonesia, konflik ini menjadi rumit dikarenakan belum adanya jalan tengah untuk memperbaiki keadaan yang terjadi.

Perekonomian Indonesia yang masih rapuh membuat berbagai pihak khawatir. Kejadian tersebut menjadi dampak serius bagi perekonomian di berbagai negara, salah satunya di Indonesia.

Perekonomian dunia juga akan terganggu. Besaran dampaknya tergantung dengan bagaimana cara pembalasan yang direncanakan oleh Israel.

Dikutip Okezone, Sabtu (20/4/2024) berikut fakta-faktanya.

1. Beberapa negara tidak ingin terlibat

Beberapa negara barat menyatakan tidak ingin terlibat dalam konflik Iran-Israel. Selain itu, imbuh Airlangga, negara tetangga di sekitar Israel, seperti Yordania, Mesir, ataupun Arab Saudi, juga menekankan untuk pentingnya mengambil sikap menahan diri atau eskalasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179280/debt_collector-nNGl_large.jpg
Bolehkah Debt Collector Tarik Paksa Kendaraan di Jalanan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179274/ekonomi_kreatif-lOHe_large.jpg
Hekrafnas 2025, Wamenekraf: Bisa Naikkan Ekonomi Kreatif Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179147/pemerintah-K1kN_large.jpg
Pemerintah Terbitkan Surat Utang Dim Sum Bond Senilai Rp13,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178238/cerita_zulhas_soal_hampir_jadi_menko_perekonomian-LXtG_large.jpeg
Gara-Gara Bahlil, Zulhas Hampir Jadi Menko Perekonomian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177242/ri_swiss-uxec_large.jpg
Dongkrak Ekonomi, RI-Swiss Perkuat Komoditas Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175770/lpdp_defisit-K5WH_large.jpg
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Defisit 3 Tahun Berturut-turut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement