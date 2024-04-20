Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7,4 Juta Penumpang Mudik Naik Pesawat di Lebaran 2024, Meningkat 3%

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |12:14 WIB
7,4 Juta Penumpang Mudik Naik Pesawat di Lebaran 2024, Meningkat 3%
7,4 Juta Penumpang Mudik Naik Pesawat. (Foto: okezone.com/AP)
JAKARTA – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mencatat telah melayani sebanyak 7,4 juta pergerakan penumpang selama Lebaran 2024. Hal ini tercatat selama periode beroperasinya Posko Lebaran 2024 dari Rabu 3 April hingga Kamis 18 April.

Jumlah tersebut meningkat sebesar 3% dibandingkan periode Posko Lebaran tahun sebelumnya yang mencapai 7,2 juta pergerakan penumpang.

Kenaikan jumlah pergerakan penumpang juga diiringi dengan pertumbuhan jumlah pergerakan pesawat, di mana pada Posko Lebaran 2024 sebanyak 55.572 pergerakan pesawat telah dilayani. Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 3% dibanding dengan Posko Lebaran 2023 yang mencapai 54.189 pergerakan.

"Kami bersyukur dalam pelaksanaan Posko Lebaran tahun ini, InJourney Airports berhasil mencapai pertumbuhan trafik dibandingkan tahun lalu. Catatan ini tentunya hal yang sangat menggembirakan di tengah semakin meningkatnya minat warga masyarakat untuk bepergian dengan transportasi udara," ujar Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi, Sabtu (20/4/2024).

Faik Fahmi menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh instansi anggota komunitas bandara atas sinergi dalam mengawal operasional Posko Lebaran 2024, sehingga operasional penerbangan berjalan aman, nyaman, dan selamat.

Selama operasional Posko Lebaran 2024, InJourney Airports mencatat Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara tersibuk dengan 2,5 juta pergerakan penumpang dan 16.961 pergerakan pesawat dilayani.

