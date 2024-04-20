Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

7 Game Penghasil Uang DANA Tercepat Tanpa Iklan

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |18:19 WIB
7 Game Penghasil Uang DANA Tercepat Tanpa Iklan
7 Game Penghasil Uang DANA Tercepat Tanpa Iklan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 7 game penghasil uang ke DANA tercepat tanpa iklan menarik untuk diketahui. Game ini bisa menjadi ladang penghasilan sampingan karena menghasilkan uang.

Aplikasi DANA merupakan salah satu dompet digital yang memperoleh unduhan paling banyak di Indonesia. DANA menjadi populer karena memiliki fitur yang lengkap dan juga terdapat berbagai macam keuntungan di dalamnya.

Penggunanya dapat melakukan aktivitas seperti pembayaran, transfer dan juga melakukan transaksi pembelian secara digital.

Terdapat bermacam cara menambah saldo DANA, salah satu metode gratis adalah menggunakan game. Dengan bermain game saja, pengguna secara gratis dapat menghasilkan uang tambahan berupa saldo DANA.

Meskipun demikian, harus tetap hati-hati dan waspada ketika mengunduh game tersebut. Hal ini agar tidak terjadi dampak yang merugikan setelah bermain game tersebut.

Maka dari itu, berikut nama game penghasil uang DANA tercepat tanpa iklan:

1. Hago

Hago merupakan salah satu aplikasi yang sudah tidak asing didengar. Pilihan yang tepat memilih hago karena tersedia banyak permainan dan juga game berkelompok. Fitur didalamnya tersedia chat online, ruang obrolan, VR, live streaming dan 3D space. Terdapat misi dalam game yang harus diselesaikan untuk mendapatkan koin dan menukarkannya dengan uang.

2. Fish Master

Game ini memiliki konsep memancing ikan secara virtual. Cara menghasilkan uang dalam game ini harus mengumpulkan koin dengan bermain memancing ikan sebanyak mungkin.

Pemain harus berhasil memancingnya secara terus menerus sehingga mendapatkan koin. Koin tersebut dikumpulkan dan ditukar menjadi saldo DANA.

3. Lucky Time

Bermain mesin slot virtual menjadi salah satu game penghasil uang. Game slot online ini menyediakan kesempatan memenangkan hadiah uang tunai, termasuk saldo dana.

4. Higgs Domino

Permainan ini menarik dengan sistem penghasilan bagi para penggunanya. Pada game ini, terdapat beberapa cara untuk dapat menghasilkan uang, seperti meraih prestasi, memenangkan setiap permainan dan juga mengundang teman untuk bergabung.

Semakin mudah untuk pemain menikmati hasil dari aktivitas game ini karena sistem pembayarannya langsung menuju aplikasi DANA.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
