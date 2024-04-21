Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pekan Depan Diprediksi Lanjutkan Pelemahan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |08:46 WIB
IHSG Pekan Depan Diprediksi Lanjutkan Pelemahan
IHSG pekan depan diprediksi melemah (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan depan diprediksi melanjutkan pelemahan. Krisis geopolitik masih membebani psikologis pasar, sehingga dikhawatirkan akan mengalihkan dana investor dari saham kepada aset safe-haven seperti emas.

Riset Phintraco Sekuritas menilai dalam indikator Stochastic RSI dan Moving Average Convergence Divergence (MACD) mendukung pelemahan itu.

“Secara teknikal, Peluang downside masih terbuka di kisaran 7,035 atau di MA200 pada Senin (22/4). Hal tersebut sejalan dengan death cross pada Stochastic RSI serta pelebaran negative slope pada MACD,” terangnya, ditulis Minggu (21/4/2024).

Secara fundamental pasar juga mengamati sejumlah data makro baik dari dalam negeri maupun regional. Pada Senin depan, terdapat rilis data Neraca Perdagangan periodfe Maret.

Phintraco memperkirakan balance of trade RI akan naik tipis, setelah sebelum susut menjadi USD0,87 miliar, yang notabene jauh dari konsensus sebesar USD2,32 miliar.

“Diperkirakan akan naik tipis seiring dengan meningkatnya kinerja ekspor komoditas,” paparnya.

