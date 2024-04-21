Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketidakpastian Ekonomi Global Meningkat, Ekonom Ingatkan Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |15:21 WIB
Ketidakpastian Ekonomi Global Meningkat, Ekonom Ingatkan Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat
Dampak perang Iran-Israel ke ekonomi Indonesia (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Ketidakpastian ekonomi global meningkat seiring memanasnya konflik Timur Tengah. Ekonom INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini yang menyatakan bahwa diperlukan mitigasi untuk memastikan stabilitas makro ekonomi.

"Harus diutamakan menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan melindungi golongan bawah dan rentan. Di antara kebijakan yang harus diperhatikan dalam strategi pencapaian pertumbuhan ekonomi," terangnya, dikutip Minggu (21/3/2024).

Maghfiruha menyebut, untuk menjaga daya beli agar tidak turun, pemerintah perlu mengendalikan harga-harga atau menjaga inflasi.

"BI dan pemerintah harus berperan penting menjaga dari sisi moneter," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180254/indomaret-eA1w_large.jpeg
Kemenko PM Tegaskan Tak Matikan Indomaret dan Alfamart
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179280/debt_collector-nNGl_large.jpg
Bolehkah Debt Collector Tarik Paksa Kendaraan di Jalanan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179274/ekonomi_kreatif-lOHe_large.jpg
Hekrafnas 2025, Wamenekraf: Bisa Naikkan Ekonomi Kreatif Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179147/pemerintah-K1kN_large.jpg
Pemerintah Terbitkan Surat Utang Dim Sum Bond Senilai Rp13,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178238/cerita_zulhas_soal_hampir_jadi_menko_perekonomian-LXtG_large.jpeg
Gara-Gara Bahlil, Zulhas Hampir Jadi Menko Perekonomian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177242/ri_swiss-uxec_large.jpg
Dongkrak Ekonomi, RI-Swiss Perkuat Komoditas Ramah Lingkungan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement