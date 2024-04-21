Ketidakpastian Ekonomi Global Meningkat, Ekonom Ingatkan Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Dampak perang Iran-Israel ke ekonomi Indonesia (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Ketidakpastian ekonomi global meningkat seiring memanasnya konflik Timur Tengah. Ekonom INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini yang menyatakan bahwa diperlukan mitigasi untuk memastikan stabilitas makro ekonomi.

"Harus diutamakan menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan melindungi golongan bawah dan rentan. Di antara kebijakan yang harus diperhatikan dalam strategi pencapaian pertumbuhan ekonomi," terangnya, dikutip Minggu (21/3/2024).

Maghfiruha menyebut, untuk menjaga daya beli agar tidak turun, pemerintah perlu mengendalikan harga-harga atau menjaga inflasi.

"BI dan pemerintah harus berperan penting menjaga dari sisi moneter," imbuhnya.