Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Langgar Aturan, Masyarakat Terbangkan Balon Udara Ilegal Didenda Rp500 Juta

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |16:52 WIB
Langgar Aturan, Masyarakat Terbangkan Balon Udara Ilegal Didenda Rp500 Juta
Festival balon udara di Wonosobo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan mendukung penyelenggaraan festival balon udara yang di gelar di Alun-alun Wonosobo, Jawa Tengah pada hari ini, Minggu (21/4/2024). Hal itu untuk melestarikan budaya masyarakat yang diselenggarakan setiap tahunnya.

"Festival Balon Udara yang berlangsung pada bulan syawal ini memang digelar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk melestarikan tradisi budaya masyarakat, akan tetapi kami juga mengatur pelaksanaan dan melakukan pengawasan pada festival ini," ujar Direktur Navigasi Penerbangan Capt. Sigit Hani Hadiyanto.

Lebih lanjut, Sigit menjelaskan ajang ini juga merupakan salah satu bentuk sosialisasi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat.

Puncak acara yang menghadirkan 53 komunitas balon udara dan merupakan babak final kompetisi yang telah digelar sebelumnya dari berbagai tempat di Kabupaten Wonosobo sejak H+1 lebaran yaitu pada 11 April 2024.

Sigit mengaku hingga saat ini memang masih banyak laporan dan temuan masyarakat yang menerbangkan balon udara secara liar, sehingga diperlukan kesadaran dan sinergi bersama dalam melakukan pengendalian secara masif.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, bagi siapa saja yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain maka akan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177921/avtur-DIRT_large.jpg
Kurangi Emisi, Penggunaan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160809/penumpang_pesawat-cY6x_large.jpg
Ibu Hamil Naik Pesawat? Simak Tips dan Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157591/erupsi-CkgQ_large.png
Mengapa Penerbangan Bisa Dibatalkan Saat Gunung Erupsi? Ini Bahayanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/455/3149683/saudia_airlines-GaDT_large.jpg
Siapa Pemilik Saudia Airlines yang Diancam Bom Kedua Kali saat Angkut Jamaah Haji?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/320/3149305/ancaman_bos_pesawat-xIAK_large.jpg
Kemenhub Pastikan Ancaman Teror Bom Pesawat Jamaah Haji di Saudia Airlines Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148297/garuda-wJXn_large.jpg
Penerbangan Garuda Indonesia Berjalan Normal meski Gunung Lewotobi Erupsi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement