Iuran Pariwisata Akan Dibebankan pada Tiket Pesawat?

JAKARTA - Viral iuran pariwisata akan dibebankan pada tiket pesawat. Hal ini pun menimbulkan kontra sebab beban iuran bisa membuat harga tiket pesawat lebih mahal.

Pengamat Penerbangan Alvin Lie mengunggah surat undangan rapat dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenko Marves) mengenai pengenaan iuran pariwisata melalui tiket penerbangan.

Alvin menilai rencana pemerintah untuk memungut iuran pariwisata melalui tiket pesawat tidak etis. Rencana ini akan berdampak pada industri penerbangan.

Melalui akun X (dulunya Twitter) miliknya @alvinlie21, Alvin mempertanyakan langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut.

“Ada Menteri yang gemar teriak bahwa harga tiket pesawat mahal, menghambat pariwisata. Sekarang pemerintah malah akan membebankan iuran pariwisata untuk dititipkan pada harga tiket pesawat. Piye to iki?” tulus Alvin, dikutip Minggu (21/4/2024).