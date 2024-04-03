Bandara Soetta Mulai Ramai, Penumpang Ngeluh Harga Tiket Pesawat Naik di Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Sejumlah aktivitas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, sudah mulai ramai dengan calon penumpang penerbangan yang memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan pada musim mudik Lebaran 2024.

Berdasarkan pantauan di Terminal 1 A Bandara Soetta sekitar pukul 09.20 WIB, nampak terlihat antrean panjang dari calon penumpang di beberapa loket tiket penerbangan tersebut.

Bahkan, dari sejumlah loket penjualan tiket yang ada di terminal itu sudah dipadati penumpang berbagai daerah dengan tujuan mudik Lebaran.

Beberapa penumpang lain, juga terlihat tengah berdiri menunggu pemeriksaan dokumen di sekitar pintu masuk.

Seperti disampaikan Mubarok (35), warga Bengkulu Utara. Ia mengaku telah mengajukan izin cuti kerja selama dua minggu untuk pulang kampung lebih awal agar menghindari pemudik yang membludak jelang Lebaran.

"Kerja di Jakarta, dan sekarang kebetulan saya mudik Lebaran awal bersama anak istri, karena khawatir terjadi kepadatan dan ada kenaikan tiket penerbangan," ucapnya dikutip Antara, Rabu (3/4/2024).