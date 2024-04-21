Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Ini Rutinitas Miliarder yang Jadi Pejabat Terkaya di Indonesia

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |11:01 WIB
Ternyata Ini Rutinitas Miliarder yang Jadi Pejabat Terkaya di Indonesia
Rutinitas Orang Terkaya Dato Sri Tahir (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Menjadi kaya adalah idaman hampir semua orang. Namun Di balik kesuksesan orang-orang kaya di Indonesia ternyata tak lepas dari kebiasaan hidup yang disiplin, termasuk salah satunya Dato Sri Tahir.

Tahir merupakan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang juga merupakan pengusaha. Dia merupakan pendiri grup Mayapada dan merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia yang memiliki berbagai bisnis mulai dari rumah sakit hingga stasiun televisi.

Dalam sebuah kesempatan, tahir membagikan rutinitas kesehariannya. Menurut Tahir, tidur cepat dan bangun pagi merupakan kebiasaan yang dia lakukan setiap hari.

Tahir mengatakan setiap hari ia selalu bangun pagi dan mulai melakukan aktivitas seperti sarapan dan membaca koran. Setelah itu, ia melanjutkan aktivitas dengan membaca berbagai artikel yang bisa menambah pengetahuan.

“Bangun pagi di Jakarta saya bangun jam 05:30. Saya baca koran kira-kira tujuh koran. Makan pagi paling pagi jam 05:30 sudah makan pagi. Setelah itu, saya mulai melihat berita dan saya perdalam pengetahuan saya bagaimana keadaan, peperangan Ukraina dan Rusia, pertandingan antara Tiongkok dan Amerika, pengaruh Cina dan Indonesia, semua saya pelajari. Jadi saya memperlengkap, mengupgrade, menyusun diri dengan pengetahuan,” kata Dato Sri Tahir dikutip dari YouTube kampus Petra, Minggu (21/4/2024).

"Selesai itu, butuh waktu setengah jam sampai satu jam, saya mulai melihat appointment saya. Saya mulai persiapkan. Misal, saya akan bertemu si A jam 9, si B jam 11, saya sudah tahu bagaimana menghadapi si A, bagaimana menghadapi si B. Saya atur hidup saya super disiplin, bukan disiplin," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement