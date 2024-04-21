6 Bunga yang Bisa Bikin Rumah Makin Wangi

6 bunga yang membuat rumah lebih wangi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pewangi ruangan alami dari bunga bisa membuat sirkulasi udara dalam rumah lebih segar. Selain itu, hiasan bunga di dalam rumah dapat mempercantik ruangan.

Pastinya menyenangkan bila rumah wangi dengan aroma bunga yang menyegarkan. Aroma segar membuat orang yang menghirup merasakan rileks.

Bunga memiliki aroma harum dan jenis yang berbeda-beda sesuai ciri khasnya masing-masing. Di kalangan masyarakat sendiri, terdapat bunga yang populer digunakan sebagai pewangi dalam rumah.

Melansir Instagram Kementerian Pertanian, Minggu (21/4/2024), berikut rekomendasi bunga yang bisa mengharumkan ruangan:

BACA JUGA: Bisnis Nursery Tanaman Hias Bisa Raup Cuan Banyak

1. Bunga Sedap Malam

Sedap malam menjadi salah satu bunga incaran untuk menambah akses kecantikan dalam rumah. Bunga sedap malam sendiri mempunyai harum yang menyegarkan dan memberi semerbak wangi ke seluruh ruangan.

2. Bunga Anggrek

Anggrek dengan sentuhan warna ungu terangnya tentunya sangat cocok bila menjadi pajangan dekorasi di sudut rumah atau ditempatkan menggunakan vas bunga. Bunga anggrek sendiri terkenal dengan bunga eksotis nan indah yang melambangkan cinta, kekuatan dan keindahan.