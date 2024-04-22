HERO Lepas Bisnis Supermarket Rp135 Miliar

JAKARTA - PT Hero Supermarket Tbk (HERO) berencana mengalihkan bisnis ritel jaringan Hero Supermarket ke entitas afiliasinya. Perseroan bakal fokus terhadap jaringan Guardian Health & Beauty, dan waralaba IKEA di Indonesia.

Berdasarkan perjanjian, transaksi pengalihan bernilai Rp135 miliar kepada PT Hero Ritel Nusantara (HRN) tertanggal 19 April 2024.

Adapun proyeksi keuangan segmen bisnis Hero Supermarket mencapai Rp13 miliar yang akan diterima perusahaan. Periode ini berlaku untuk tahun buku 2025-2027.

Menurut keterbukaan informasi, Senin (22/4), manajemen juga akan menyewakan toko-toko, pusat distribusi, dan ruang kantor yang berlokaasi di Emerald Bintaro, Kota Wisata, Pusat Distribusi Hero, dan Kantor Hero Store Support Centre (SSC) kepada HRN.

HRN juga setuju selama periode 3 tahun setelah penyelesaian transaksi, akan berbagi keuntungan tertentu (earn out) dari Segmen Bisnis HS jika Segmen Bisnis HS telah mencatatkan laba bersih positif.

Manajemen mengatakan transaksi ini dilakukan dengan pertimbangan perseroan telah menjajaki kemungkinan mengalihkan segmen supermarket kepada beberapa pihak non-terkait yang terlibat dalam bisnis ritel.