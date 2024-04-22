Luhut Pimpin Investasi Apple di Indonesia, Ini 5 Faktanya

Luhut dapat jabatan dan tugas baru (Foto: Instagram)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator Investasi Apple di Ibu Kota Nusantara (IKN). Luhut bertugas untuk membahas peluang ekspansi Apple di Indonesia dan integrasi lebih dalam ke dalam rantai pasok global.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut bahwa Presiden Jokowi menunjuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator investasi Apple.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun mengungkap rencana investasi Apple Inc di Indonesia.

Dirangkum Okezone, Senin (22/4/2024) berikut fakta jabatan baru Luhut.

1. Insentif investasi untuk Apple Inc.

Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah siap memberikan insentif, seperti di India maupun Thailand, untuk menarik investasi dari Apple Inc.

“Saya bilang, kalau kalian (Apple Inc.) dapat fasilitas insentif seperti di India dan di Thailand, kami (Indonesia) juga bisa memberikan hal yang sama,” ujar Luhut dikutip Antara, Kamis (19/4/2024).

2. Apple tertarik investasi kecerdasan buatan di IKN

Menurut Luhut, Apple memiliki ketertarikan untuk berinvestasi di bidang pengembangan artificial intelligence (AI/kecerdasan buatan) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

“Dia bilang, ‘Kami mau investasi, terutama dalam bidang AI, di IKN, dan juga tertarik mengenai AI Center di Bali dan di Solo’,” ujar Luhut melalui akun instagram resminya luhut.pandjaitan di Jakarta, Kamis (18/4/2024).