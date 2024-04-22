Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyebab Stasiun Kereta Cepat Whoosh Karawang Belum Beroperasi

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |08:17 WIB
Penyebab Stasiun Kereta Cepat Whoosh Karawang Belum Beroperasi
Stasiun kereta cepat karawang belum beroperasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan alasan dan penyebab mengapa kereta cepat Whoosh di Karawang belum beroperasi.

Trafik penumpang kereta dinilai belum maksimal sehingga stasiun di Karawang belum dapat beroperasi hingga saat ini. Apabila trafik penumpang belum terpenuhi sesuai dengan target, kereta cepat Whoosh tidak akan beroperasi dengan seharusnya.

Selain itu, alasan selanjutnya adalah pemerintah belum membangun akses yang menghubungkan jalan tol dan Stasiun Karawang.

“Kalau kita sekarang apapun akses yang memang secara number of traffic-nya sudah bisa mumpuni, yah kita pasti dukung,” ujar Erick Thohir saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (21/4/2024).

“Tetapi kalau itu belum mumpuni, nanti akhirnya akan membuat kereta cepat ini gak jadi cepat lagi, karena terlalu banyak berhenti. Cuman kalau secara keekonomiannya sudah ketemu, yah pasti kita dorong,” tambahnya.

Erick menambahkan bahwa pembangunan akses penghubung jalan tol dan Stasiun Karawang memerlukan waktu dan dilakukan secara bertahap. Pihaknya masih berupaya mendorong trafik penumpang, apabila dinilai sudah maksimal maka akses tersebut secepatnya akan bangun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180380/luhut-Rvpy_large.png
Polemik Utang Kereta Cepat, Luhut: Whoosh Jadi Bukti Keberanian Ambil Keputusan Strategis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180345/prabowo-WEfL_large.png
Prabowo Instruksikan Purbaya dan Danantara Cari Solusi Bayar Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180042/kereta_cepat-uEOg_large.jpg
Adu Biaya Bangun Kereta Cepat Whoosh Indonesia 142 km dengan Kereta Arab 1.500 km, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180132/prabowo_subianto-FcUP_large.jpg
Prabowo Bakal Bahas Khusus Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179919/purbaya-hyuW_large.jpg
Ketika Purbaya Tanggapi Jokowi soal Kereta Cepat Whoosh Investasi Sosial: Ada Betulnya Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179670/whoosh-5qYk_large.png
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Ini Reaksi KCIC
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement