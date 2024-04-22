Penyebab Stasiun Kereta Cepat Whoosh Karawang Belum Beroperasi

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan alasan dan penyebab mengapa kereta cepat Whoosh di Karawang belum beroperasi.

Trafik penumpang kereta dinilai belum maksimal sehingga stasiun di Karawang belum dapat beroperasi hingga saat ini. Apabila trafik penumpang belum terpenuhi sesuai dengan target, kereta cepat Whoosh tidak akan beroperasi dengan seharusnya.

Selain itu, alasan selanjutnya adalah pemerintah belum membangun akses yang menghubungkan jalan tol dan Stasiun Karawang.

“Kalau kita sekarang apapun akses yang memang secara number of traffic-nya sudah bisa mumpuni, yah kita pasti dukung,” ujar Erick Thohir saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (21/4/2024).

“Tetapi kalau itu belum mumpuni, nanti akhirnya akan membuat kereta cepat ini gak jadi cepat lagi, karena terlalu banyak berhenti. Cuman kalau secara keekonomiannya sudah ketemu, yah pasti kita dorong,” tambahnya.

Erick menambahkan bahwa pembangunan akses penghubung jalan tol dan Stasiun Karawang memerlukan waktu dan dilakukan secara bertahap. Pihaknya masih berupaya mendorong trafik penumpang, apabila dinilai sudah maksimal maka akses tersebut secepatnya akan bangun.