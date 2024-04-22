Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Impor Beras 567 Ribu Ton di Maret 2024, Naik 29%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |15:20 WIB
RI Impor Beras 567 Ribu Ton di Maret 2024, Naik 29%
RI Impor Beras 567 Ribu Ton di Maret 2024. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor biji-bijian atau serealia naik pada Maret 2024 baik secara bulanan maupun tahunan masing-masing 25,97% dan 144,02%. Komoditas serealia yang meningkat antara lain beras, gandum dan jagung.

Plt Kepala BPS Amalia A Widyasari mengatakan, Indonesia mengimpor 567,22 ribu ton beras pada Maret 2024, atau saat terjadinya momen Ramadhan dengan nilai mencapai USD371,60 juta.

"Jadi impor beras pada bulan Maret 2024 naik 29,29%, tentunya asal impor serealia komoditasnya beras, gandum dan juga jagung," kata Amalia dalam Rilis BPS Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Maret 2024, Senin (22/4/2024).

Volume impor beras naik sekitar 921,51% dibandingkan volume impor bulan Maret 2023 atau secara tahunan. Dengan demikian, jika dibandingkan Februari 2024, volume impor beras naik 29,29%.

Untuk negara mayoritas impor beras pada Maret 2024 berasal dari Vietnam sebesar 286,26 ribu ton, Thailand 142,65 ribu ton, Myanmar 76,61 ribu ton, Pakistan sebanyak 61,57 ribu ton, dan India sebesar 100 ton.

"Untuk beras negara asal impor utamanya berasal dari Vietnam, Thailand, dan Myanmar," ujar dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178297/mentan_amran-mRk8_large.jpg
Harga Beras di Indonesia Timur Tinggi, Amran Turunkan Tim Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178245/mentan_amran-otGi_large.jpg
Bapanas Ungkap 2 Cara Jaga Stabilitas Harga Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175704/mentan-lLnX_large.jpg
Mentan: FAO Ungkap Produksi Beras RI Terbesar Kedua di Dunia, 3 Bulan Swasembada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172342/prabowo_subianto-psB3_large.jpg
Prabowo Pamer RI Swasembada Beras di PBB, Ekosistem Pangan Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3169991/harga_beras_mahal-056r_large.jpg
Bapanas Buka Suara soal Beras Dijual Mahal di Toko Ritel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169742/beras_disalurkan-Jltg_large.jpg
Mentan: Beras SPHP Bakal Disalurkan hingga Januari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement