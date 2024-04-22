RI Impor Beras 567 Ribu Ton di Maret 2024, Naik 29%

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor biji-bijian atau serealia naik pada Maret 2024 baik secara bulanan maupun tahunan masing-masing 25,97% dan 144,02%. Komoditas serealia yang meningkat antara lain beras, gandum dan jagung.

Plt Kepala BPS Amalia A Widyasari mengatakan, Indonesia mengimpor 567,22 ribu ton beras pada Maret 2024, atau saat terjadinya momen Ramadhan dengan nilai mencapai USD371,60 juta.

"Jadi impor beras pada bulan Maret 2024 naik 29,29%, tentunya asal impor serealia komoditasnya beras, gandum dan juga jagung," kata Amalia dalam Rilis BPS Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Maret 2024, Senin (22/4/2024).

Volume impor beras naik sekitar 921,51% dibandingkan volume impor bulan Maret 2023 atau secara tahunan. Dengan demikian, jika dibandingkan Februari 2024, volume impor beras naik 29,29%.

Untuk negara mayoritas impor beras pada Maret 2024 berasal dari Vietnam sebesar 286,26 ribu ton, Thailand 142,65 ribu ton, Myanmar 76,61 ribu ton, Pakistan sebanyak 61,57 ribu ton, dan India sebesar 100 ton.

"Untuk beras negara asal impor utamanya berasal dari Vietnam, Thailand, dan Myanmar," ujar dia.