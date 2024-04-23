Advertisement
MARKET UPDATE

Naik 47 Poin, IHSG Ambil Jeda di Level 7.120

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |12:12 WIB
Naik 47 Poin, IHSG Ambil Jeda di Level 7.120
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di sesi I (Ilustrasi: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada penutupan perdagangan sesi I, Selasa (23/4/2024). IHSG siang ini naik 0,67% atau 47,14 poin ke level 7.120.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 12,26 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,28 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 708.016 kali. Adapun, sebanyak 265 saham harganya naik, 270 saham harganya turun dan 227 saham lain harganya stagnan.

Sektor transportasi turun 0,10% dan sektor kesehatan turun 0,01%. Sementara itu, sisa sektor lainnya mengalami kenaikan dengan sektor energi naik 1.72%, sektor teknologi naik 1,15%, sektor siklikal naik 0,89%, sektor properti naik 0,59%, sektor keuangan naik 0,47%, sektor non siklikal naik 0,33%, sektor infrastruktur naik 0,29%, sektor bahan baku naik 0,21% dan sektor industri naik 0,01%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,76% ke level 928, indeks MNC36 naik 0,55% ke level 355, indeks IDX30 naik 0,67% ke level 470, serta indeks JII naik 0,34% ke level 514.

