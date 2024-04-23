10 Aplikasi Penghasil Uang Rp25 Ribu Terbaik Setiap Hari, Berikut Daftarnya

JAKARTA - 10 aplikasi penghasil uang Rp25 ribu terbaik setiap hari. Masyarakat dapat memperoleh pemasukan tambahan dari 10 aplikasi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Hanya bermodalkan ponsel dan internet, masyarakat bisa mendapatkan pemasukan tambahan dengan 10 aplikasi penghasil uang ini.

Ini dia daftar 10 Aplikasi Penghasil Uang Rp25 ribu Terbaik Setiap Hari yang dapat masyarakat coba :

1. Snack Video

Snack Video merupakan salah satu dari 10 aplikasi penghasil uang Rp25rb terbaik setiap hari yang dapat dicoba. Pada aplikasi ini, para pengguna hanya perlu membuat dan menonton video dari aplikasi Snack Video. Hasil dari membuat dan menonton video tersebut adalah pengguna akan mendapatkan koin yang kemudian harus dikumpulkan. Koin yang dikumpulkan tersebut dapat pengguna cairkan menjadi uang tunai atau pulsa dengan melalui GoPay, OVO, Dana, LinkAja, atau Pulsa.

2. Toloka

Aplikasi Toloka merupakan aplikasi penghasil uang yang mengharuskan para penggunanya untuk mengerjakan beberapa tugas sederhana. Tugasnya dapat berupa analisis dan evaluasi tipe konten, dan lain sebagainya. Para pengguna juga dapat memilih tugas yang akan diselesaikan. Ketika para pengguna telah menyelesaikan tugasnya, aplikasi Toloka akan memberikan imbalan.

3. BuzzBreak

Selanjutnya adalah aplikasi BuzzBreak yang para penggunanya akan mendapatkan imbalan uang tunai atau pulsa. Para pengguna hanya perlu membaca artikel atau berita yang ada di aplikasi tersebut untuk mendapatkan poin. Pada saat membaca artikel atau berita, para pengguna dapat memilih kategori dari artikel atau berita tersebut sesuai dengan minat pengguna. Selain membaca artikel atau berita, para pengguna juga dapat melakukan beberapa aktivitas lain seperti mengikuti survei, bermain game, menonton video dan mengundang teman atau orang lain untuk mengunduh dan menjadi pengguna aplikasi BuzzBreak untuk mendapatkan poin tambahan. Poin yang telah dikumpulkan dapat ditukarkan menjadi uang tunai atau pulsa melalui PayPal, OVO, LinkAja, GoPay, Dana, atau Pulsa.

4. Rupiah Plus

Pada aplikasi Rupiah Plus, para pengguna akan mendapatkan imbalan uang tunai melalui kupon yang diberikan setiap kali mengajukan pinjaman online. Para pengguna dapat mengajukan pinjaman mulai dari Rp600 ribu sampai Rp8 juta dengan bunga yang rendah dan tenor yang fleksibel. Selain melakukan pinjaman, para pengguna juga bisa mendapatkan kupon tambahan dengan mengundang teman atau orang lain untuk mengunduh dan menjadi pengguna aplikasi Rupiah Plus atau mengikuti program loyalitas, mengisi survei, dan menonton video. Kupon yang telah dikumpulkan dapat ditukarkan menjadi uang tunai melalui transfer bank.

5. TikTok

Aplikasi TikTok dapat menjadi 10 Aplikasi Penghasil Uang Rp25rb Terbaik Setiap Hari. Para pengguna aplikasi TikTok dapat menghasilkan uang dari endorsement hingga berjualan. Pada aplikasi TikTok para pengguna juga dapat mengumpulkan poin yang dapat ditukarkan menjadi uang dengan mengundang teman atau orang lain untuk mengunduh dan menjadi pengguna aplikasi TikTok dan menonton video.