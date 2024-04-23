Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menanti Nasib Rupiah di Tengah Perang Iran vs Israel

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |17:26 WIB
Menanti Nasib Rupiah di Tengah Perang Iran vs Israel
Rupiah Melemah Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Perang Iran dan Israel berdampak kepada beberapa sektor, termasuk ekonomi. Salah satu dampaknya Rupiah semakin melemah atau terdepresiasi.

Wilayah Timur Tengah kini tengah memanas akibat perang yang terjadi antara Iran dan Israel. Perang tersebut berdampak kepada berbagai sektor termasuk sektor ekonomi di berbagai negara.

Head of Fixed Income Research Sinarmas Aryo Prabongso menyampaikan bahwa beberapa risiko yang mungkin ditimbulkan dari perang tersebut adalah meningkatnya harga minyak, modal keluar asing, serta depresiasi Rupiah.

“Peningkatan tensi tersebut itu memberikan adanya beberapa risiko, yang pertama itu risiko terkait adanya peningkatan harga minyak. Yang ditakutkan adalah bagaimana jika nanti harga tiketnya mencapai USD100 per barel, yang kedua itu adalah capital outflownya, yang ketiga itu adalah terkait tidak stabilnya atau terdepresiasinya Rupiah,” ujar Head of Fixed Income Research PT Sinarmas Aryo Prabongso pada diskusi publik secara daring, Selasa (23/4/2024).

Namun menurut Institutional Research PT Sinarmas Sekuritas Isfhan Helmy, kecil kemungkinan risiko tersebut untuk terjadi. Melihat kondisi saat ini, peningkatan harga minyak tidak begitu tinggi dan ada kemungkinan mengalami penurunan kembali.

“Kami melihat memang perang ini akan terbatas sebagai proxy war, yang terjadi hanya sebatas iran dan israel saling balas satu dan membalas menyerang. Kita lihat ini impact tidak akan begitu terasa terhadap perjalanan shipment dari minyak. Kita lihat kalau seandainya ini terjadi memang impact maksimum cuman di 8 dolar per barel artinya di 90an,” ujar Institutional Research PT Sinarmas Sekuritas Isfhan Helmy pada diskusi publik secara daring, Selasa (23/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/320/3024550/rupiah-melemah-ke-rp16-445-usd-ada-indikasi-krisis-ekonomi-gRstULr4gj.jpg
Rupiah Melemah ke Rp16.445/USD, Ada Indikasi Krisis Ekonomi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/320/3024300/rupiah-kian-melemah-ke-rp16-450-per-usd-ini-biang-keroknya-jJt8thw1RQ.jpg
Rupiah Kian Melemah ke Rp16.450 per USD, Ini Biang Keroknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/320/3021577/apa-efeknya-rupiah-melemah-T9X9cq6Kza.png
Apa Efeknya Rupiah Melemah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/320/3021556/gubernur-bi-klaim-rupiah-stabil-salah-satu-terbaik-di-dunia-BxnST2NX7L.png
Gubernur BI Klaim Rupiah Stabil, Salah Satu Terbaik di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/320/3021129/rupiah-sore-ini-menguat-ke-rp16-270-usd-cfoRD8ucFO.png
Rupiah Sore Ini Menguat ke Rp16.270/USD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/320/3014259/rupiah-kembali-ditutup-melemah-ke-rp16-090-per-usd-GedGAJu8i8.jpg
Rupiah Kembali Ditutup Melemah ke Rp16.090 per USD
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement