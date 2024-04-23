Progres 80%, Proyek Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino Dikebut

JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengecek proyek Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino (Baleno) Seksi 1 yang berlokasi di Jambi. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa progres pembangunan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Menteri PUPR menyebutkan progres pembangunan jalan Tol Bayung Lencir-Tempino, Jambi, sudah mencapai 80%. Sebelumnya Menteri PUPR juga mengunjungi Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (KAPB) yang progresnya telah mencapai 75%. Menteri PUPR menargetkan pembangunan Jalan Tol Jambi-Palembang dapat selesai pada kuartal pertama tahun 2025.

“Tol Bayung Lencir-Tempino ini dapat memperlancar lalu lintas Jambi menuju Sumatera Selatan, menghemat waktu tempuh perjalanan hingga 50%, menghemat biaya logistik dan menumbuhkan perekonomian daerah,” ucap Menteri Basuki, Selasa (23/4/2024).

Menteri PUPR juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyedia jasa konstruksi. “Saya kira kualitas pekerjaannya sudah bagus, sudah hijau dan rapi. Tolong dipertahankan dan diawasi betul agar selesai sesuai target. Saya melihat tidak ada isu atau kendala yang berarti,” ucapnya.

SVP Corporate Secretary Perseroan, Ermy Puspa Yunita mengatakan, per April 2024 progres pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 1 ini telah mencapai progres pekerjaan 83,85%.

“Progres tersebut meliputi pekerjaan Jalan Tol Utama sepanjang 7,6 km dan Akses Tol sepanjang 2,9 km,” ucap Ermy saat mendampingi kunjungan Menteri PUPR.