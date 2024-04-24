Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Gaji Marselino Ferdinan Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Cetak Gol Kemenangan Lawan Yordania

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |05:08 WIB
Marselino Ferdinan
Gaji Marselino Ferdinan yang cetak gol ke gawang Yordania (Foto: AFC)
A
A
A

JAKARTA – Gelandang Timnas Indonesia U-23 Marselino Ferdinan Philipus berhasil mencetak 2 gol ke gawang Timnas Yordania U-23. Timnas Indonesia U-23 menang 4-1 dan lolos ke tahap perempat final Piala Asia U-23 2024.

Melansir dari Transfermarket, pada tahun 2021 Marselino Ferdinan memiliki nilai pasar sebesar Rp1,3 miliar saat ia di Persebaya. Pada tahun 2022, harga pasarnya meningkat setelah bergabung di Timnas Indonesia mencapai hingga Rp3,04 miliar.

Pada tanggal 13 Juni 2023, harga pasarannya kian meningkat setelah dirinya tampil apik bersama Timnas Indonesia hingga Rp5,21 miliar.

Sebelumnya, Marselino sudah memulai karier profesionalnya sebagai atlet sepak bola di klub Persebaya Surabaya. Namun, potensi Marselino sudah terlihat sejak tahun 2019 pada saat ia dipanggil ke Timnas Indonesia U-16. Ketika itu, ia membela Timnas Indonesia U-16 di Kualifikasi Piala Asia U-16 tahun 2020.

Marselino berhasil mengantarkan Timnas Indonesia senior ke putaran final Piala Asia 2023 dan Timnas Indonesia U-20 ke Piala Asia U-20 2023. Ia juga berhasil meraih medali perunggu bersama Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2021 dan medali emas SEA Games 2023 bersama Timnas Indonesia U-22.

Halaman:
1 2
