36 Pabrik Gula Berproduksi, Stok Aman?

JAKARTA - Sebanyak 36 pabrik gula siap memulai masa giling tebu tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan gula masyarakat. Sebab, sinyal kelangkaan gula konsumsi di dalam negeri mulai membuat masyarakat khawatir.

Defisit produksi gula konsumsi nasional, tekanan geopolitik yang semakin meningkat serta penguatan mata uang dolar yang menyebabkan harga gula terus mengalami kenaikan menjadi fakta pahit yang harus diterima masyarakat. Produksi gula ini melalui PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) anak usaha PTPN.

“Saat ini pabrik gula SGN telah siap giling tebu petani untuk memenuhi kebutuhan gula konsumsi masyarakat. Kami tinggal menunggu tingkat kemasakan tebu untuk mencapai rendemen optimal,” ungkap Direktur Utama SGN Aris Toharisman dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Aris menyebut, harga gula saat ini yang cenderung naik dikarenakan stok gula yang berkurang dan sebagian gula impor masih dalam proses pengadaan. Namun, dia meyakinkan bahwa stok gula akan terpenuhi ketika pabrik gula telah menggiling kembali.

“Total stok saat ini kurang lebih sebesar 144 ribu ton yang tersebar di seluruh wilayah kerja SGN. Sedangkan proyeksi produksi tahun 2024 sebesar total 992 ribu ton gula kristal putih untuk memenuhi kebutuhan gula konsumsi masyarakat," kata Aris.

Aris menambahkan bahwa produksi gula dalam negeri tahun ini sedikit di atas tahun lalu yaitu mencapai 2,3 juta ton. Sekitar 800-an ribu ton di antaranya adalah produksi PTPN dan petani yang memasok tebu PTPN.