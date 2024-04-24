Antrean Pensiunan Mengular di Bank BRI, Agen BRILink Ini Kecipratan Berkah

JAKARTA - Guyub Nurbian, salah satu Agen BRILink sangat senang jika awal bulan telah tiba. Pasalnya, dia mendapat limpahan nasabah yang tidak tertampung di teller Bank BRI.

Guyub Nurbian adalah nama Agen BRILink, yang dijalankan bersama istrinya Puji Setiyana sejak 2014. Lokasi Agen BRILink Guyub sangat strategis, yakni di depan pasar Johar Baru dan di dekat Bank BRI Johar Baru.

Biasanya, cerita Puji, nasabah Bank BRI yang membeludak di awal bulan adalah mereka para lansia yang mengambil uang pensiunan. Antreannya cukup panjang sehingga para Satpam BRI mengalihkan ke Agen BRILink yang bisa melayani pengambilan pensiun.

“Saya diuntungkan dengan rekomendasi para satpam atau teller Bank,” ujar wanita 40 tahun itu kepada Okezone.com.

Dia menyatakan, siap melayani para lansia yang datangan dari arah Bank BRI Johar Baru dan mengedukasi para pensiunan yang fungsinya sama seperti di teller bank.

Puji juga terus mengedukasi para nasabah bahwa uang pensiunan yang diterima jumlahnya pun sama, tidak akan berkurang atau bertambah.

Didatangi Mesin Misterius

Menjadi Agen BRILink dilakoni Puji dan suami Guyub, sejak 2014. Berawal dari meneruskan kios kecil milik adiknya di depan pasar Johar Baru pada tahun 2010. Saat itu usaha adiknya gulung karpet dan meminta untuk meneruskan toko tersebut yang lokasinya sangat strategis.

"Waktu 2010 itu suami saya kerja melaut. Pas pulang, adik saya minta meneruskan daripada diambil orang lain kan sayang," cerita Puji.

Mengabulkan permintaan adiknya, akhirnya Guyub mengundurkan diri dari perusahaannya dan memulai usaha counter handphone . Lalu pada tahun 2014, Puji kedatangan mesin misterius seperti Bank BRI.

"Waktu itu saya lagi pulang kampung, ada titipan di counter. Saya enggak tau itu mesin apa, cara pakainya gimana dan enggak pernah pesan juga," ujarnya.

Seminggu setelah itu, Puji mengembalikan ke Bank BRI. Seminggu kemudian, petugas BRI datang ke counter dan menjelaskan fungsi mesin misterius yang kemudian diketahui adalah mesin pencatatan data elektronik, sering disebut juga sebagai Electronic Data Capture (EDC).

“Baru deh tuh dijelasin Agen BRILink, penggunanaan mesin EDC, dan manfaatnya menjadi Agen BRILink,” ceritanya.

Ternyata setelah dijalani selama 10 tahun, menjadi Agen BRILink sangat banyak manfaatnya terutama bagi ekonomi keluarga kecil Guyub dan Puji.