HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup Mixed, Indeks S&P dan Nasdaq Kompak Menguat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |07:10 WIB
Wall Street Ditutup <i>Mixed</i>, Indeks S&P dan Nasdaq Kompak Menguat
Bursa saham Wall Street ditutup mixed (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup mixed pada perdagangan Rabu (24/4/2024) waktu setempat. Bursa saham AS beragam karena investor mempertimbangkan kenaikan imbal hasil Treasury di tengah hasil positif perusahaan terutama dari raksasa teknologi.

Mengutip Reuters, S&P 500 (.SPX) naik tipis 1,08 poin, atau 0,02%, ke 5.071,63 dan Nasdaq Composite (.IXIC) menguat 16,11 poin, atau 0,10%, ke 15,712.75, dan Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 42,77 poin, atau 0,11%, menjadi 38.460,92.

Lelang obligasi Treasury AS bertenor lima tahun senilai USD70 miliar pada hari Rabu membantu mendorong imbal hasil obligasi lebih tinggi dan membebani ekuitas. Obligasi Treasury 10-tahun yang menjadi acuan naik lima basis poin menjadi 4,6459%.

Dow Jones berakhir lebih rendah sementara Nasdaq berakhir lebih tinggi. Tujuh dari 11 sektor S&P 500 memperoleh keuntungan dipimpin oleh saham-saham kebutuhan pokok konsumen, utilitas, kebijakan konsumen, dan real estate.

Investor juga fokus pada pendapatan kuartalan dari perusahaan-perusahaan, terutama dari saham-saham dengan pertumbuhan megacap. Saham Meta Platforms (META.O), turun 11% dalam perdagangan berjam-jam setelah raksasa teknologi itu melaporkan bahwa belanja modalnya bisa mencapai hingga USD40 miliar pada tahun 2024, bahkan ketika pendapatan kuartal pertama mengalahkan perkiraan..

Halaman:
1 2
