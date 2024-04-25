IHSG Diramal Hijau, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diramal hijau melanjutkan penguatan pada perdagangan Kamis (25/4/2024). Pada Rabu (24/4/2024) kemarin, indeks ditutup menguat 0,90% di level 7.174.

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG telah menembus ke atas 7.180 yang merupakan resisten terdekat sebelumnya, sehingga hal itu memberi tanda adanya peluang untuk melanjutkan penguatan menuju 7.239 sebagai resisten berikutnya.

“Level support IHSG berada di 7.008, 6.903 dan 6.853. Sementara level resistennya di 7.239, 7.313 dan 7.400,” kata Ivan dalam risetnya, Kamis (25/4/2024).

Ivan merekomendasikan hold pada saham PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) dengan target harga terdekat di Rp1.870. AKRA diperkirakan dapat melanjutkan penguatan menuju Rp1.945 menurut analisis Fibonacci projection selama harga masih bergerak di atas Rp1.700.

BACA JUGA: Ada Peluang IHSG Menguat Terbatas Hari Ini

Kemudian, Ivan menyarankan hold atau speculative buy pada saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) di rentang harga Rp5.100-Rp5.150 dengan target harga terdekat di Rp5.575. BBRI bergerak di bawah garis SMA-10, sehingga masih berada dalam tren turun untuk menguji kembali area support Rp5.075-Rp5.175.

“BBRI diperkirakan akan segera memulai pembalikan tren selama harga masih berada di atas Rp5.075,” ujar Ivan.