HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah Tipis ke Level 7.167

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |09:23 WIB
IHSG Dibuka Melemah Tipis ke Level 7.167
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Kamis (25//4/2024). IHSG hari ini melemah 0,09% di 7.167,98 pada Kamis (25/4)

Hingga pukul 09:01 waktu JATS, indeks komposit masih melemah 0,23% di 7.157,88. Sebanyak 174 saham menguat, 92 saham turun, sementara 188 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp751,53 miliar dari net-volume 402,14 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 koreksi 0,55% di 926,24, indeks JII naik 0,01% di 513,53, indeks MNC36 melemah 0,49% di 354,95, dan IDX30 tumbuh 0,56% di 469,75.

Sektor yang ada di zona hijau seperti antara lain bahan baku 0,21%, kesehatan 0,43%, industri 0,11%, konsumer nonsiklikal 0,60%, dan transportasi 0,14%.

Sedangkan yang turun adalah konsumer siklikal 0,04%, keuangan 0,49%, energi 0,30%, infrastruktur 0,17%, properti 0,14%, teknologi 0,62%.

