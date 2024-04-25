Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras, Stok Bulog Ada?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |21:56 WIB
Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras, Stok Bulog Ada?
Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Program makan siang gratis yang diinisiasi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membutuhkan 6,7 juta ton beras per tahunnya.

Angka itu berdasarkan asumsi Kementerian Pertanian (Kementan) yang disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi. Menurutnya, jumlah beras untuk program makan siang gratis baru berupa informasi awal saja.

“Angkanya itu adalah angka yang beredar di media, di berbagai presentasi tadi pagi kalau saya tidak salah di Kementerian Pertanian di acara MOU mentan Kapolri itu juga itu juga ditampilkan,” ujar Bayu saat konferensi pers, Kamis (25/4/2024)

“Kalau saya tidak salah angkanya, tapi ini bukan hanya angka resmi, hanya membaca itu sekitar 6,7 juta ton kebutuhan per tahun,” paparnya.

Bayu tak menafikan bahwa beras yang dibutuhkan pemerintah baru untuk program makan siang gratis begitu besar jumlahnya. Sehingga, akan ada penugasan serapan beras yang dilakukan Bulog, agar program tersebut bisa direalisasikan.

1 2
