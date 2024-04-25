Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ada E-Katalog, Transaksi UMKM di Pengadaan Barang Pemerintah Jadi Mudah

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |20:47 WIB
Ada E-Katalog, Transaksi UMKM di Pengadaan Barang Pemerintah Jadi Mudah
Kepala LKPP Dorong UMKM Terlibat di Pengadaan Barang Pemerintah. (Foto: Okezone.com/LKPP)
A
A
A

JAKARTA - Kepala LKPP Hendrar Prihadi terus mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal dalam proses pengadaan pemerintah dapat menjadi salah satu strategi mendorong pemerataan ekonomi.

Menurutnya, untuk membangun pemerataan ekonomi dengan memaksimalkan potensi pengadaam pemerintah, lembaga yang dipimpinnya terus mengupayakan penyederhanaan proses pengadaan pemerintah yang bersih dan transparan. Hal itu dimaksudkan agar pelaku usaha lokal khusunya mikro, kecil, dan koperasi dapat lebih mudah mengikuti proses pengadaan yang ada di pemerintah.

“Masih banyak sedulur-sedulur UMKM atau UMKK yang berpikir bahwa untuk bisa bertansaksi dengan pemerintah daerah itu ribet dan sulit. Maka dari itu hari ini kita terangkan bahwa ada yang namanya E-Katalog,” tuturnya, Kamis (25/4/2024).

E-Katalog adalah sebuah platform yang dibangun untuk mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha lokal.

“E-Katalog ini kayak kolamnya gitu lo mas, jadi semua produk UMKM tayang di situ, kemudian harapannya pemerintah daerah bisa memajukan UMKM dengan membeli produk-produk tersebut,” terangnya.

Halaman:
1 2
