4 Biaya Renovasi Rumah yang Sering Kuras Tabungan, Pinjaman Jadi Solusinya?

JAKARTA - Belakangan ini hampir semua wilayah di Indonesia sedang mengalami cuaca hujan deras disertai angin yang kencang. Hal tersebut sering kali membuat beberapa bagian rumah mengalami kerusakan, khususnya pada tembok dan juga genteng.

Kalau sudah begitu, mau tidak mau Anda harus segera melakukan renovasi sebelum kerusakan bertambah parah hingga mengganggu aktivitas di dalam rumah.

Tapi, ketika berencana melakukan renovasi rumah, tidak jarang Anda akan dipusingkan dengan besarnya biaya yang harus disiapkan. Bahkan, dari biaya renovasi rumah yang telah direncanakan, terkadang nominalnya bisa membengkak beberapa kali lipat dari perhitungan awal.

Alhasil, tidak jarang beban biaya tersebut harus ditambal dengan pinjaman jika sangat diperlukan. Pertanyaannya, apa saja biaya renovasi rumah yang nominalnya sering kali menguras isi tabungan? Untuk mengetahui jawabannya, simak 4 biaya renovasi rumah yang biasanya sangat besar berikut ini:

1. Biaya Bahan Bangunan

Biaya renovasi rumah pertama yang harus Anda siapkan adalah material atau bahan bangunannya. Tergantung dari bagian rumah yang rusak dan tingkat kerusakannya, kebutuhan akan material perbaikan ini bisa beragam. Karena itu, Anda perlu mencari tahu dulu titik mana saja yang akan diperbaiki dan tingkat kerusakannya.