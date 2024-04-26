Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Perbandingan Harga Pasar Ragnar Oratmangoen dan Nathan Tjoe-A-On

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |20:38 WIB
Segini Perbandingan Harga Pasar Ragnar Oratmangoen dan Nathan Tjoe-A-On
Segini Perbandingan Harga Pasar Ragnar Oratmagoen dan Nathran Tjoe-A-On. (Foto: Okezone.com/Swansea)
A
A
A

JAKARTA – Segini perbandingan harga pasar Ragnar Oratmangoen dan Nathan Tjoe-A-On yang menjadi buah bibir setelah kemenangan Tim Nasional (Timnas) Indonesia di perempatfinal AFC Cup 2024.

Kemenangan tersebut bersejarah bagi Indonesia di dunia sepak bola. Timnas berhasil menaklukkan Korea Selatan dan lolos adu penalti 11-10.

Kemenangan tersebut membawa warganet untuk mengetahui harga pasar anggota Timnas, seperti contohnya dua anggota Timnas yang belum lama menjalani naturalisasi yaitu Ragnar Oratmangoen dan Nathan Tjoe-A-On

Beberapa waktu yang lalu, dua anggota Timnas tersebut telah menjalani proses naturalisasi. Pada tanggal 11 Maret 2024, Nathan dinyatakan resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah melakukan sumpahnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

Tidak lama Ragnar menyusul pada tanggal 18 Maret 2024 dirinya juga telah melakukan sumpah WNI.

Kedua pemain Timnas yang berketurunan Indonesia ini sebelumnya memang sudah berkarir di luar negeri. Berdasarkan dari beberapa sumber, mereka memiliki nilai harga pasar yang sangat tinggi di sana. Warganet juga berharap nilai harga pasar mereka setelah bergabung dengan Skuad Garuda semakin meningkat.

Halaman:
1 2
