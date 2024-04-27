Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tenang! RI Masih Punya LNG Penuhi Kebutuhan Energi Industri

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |08:48 WIB
Tenang! RI Masih Punya LNG Penuhi Kebutuhan Energi Industri
LNG untuk Kebutuhan Energi Industri (Foto: PGN)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia masih mempunyai energi untuk memenuhi kebutuhan energi industri, salah satunya gas alam cair (LNG).

Saat ini optimalisasi LNG dijalankan. Selain dalam rangka memenuhi kebutuhan industri di tengah terus menurunnya produksi gas bumi, penetrasi produk energi masa depan ini juga menjadi bagian dari strategi untuk tetap tangguh menghadapi risiko geopolitik global yang sedang terjadi.

”Ada satu inisiatif yang saat ini sedang PGN dorong yaitu melakukan penetrasi pasar dengan LNG. Tentu ini perlu menjadi pertimbangan industri apabila ada kebutuhan industri yang tidak terpenuhi melalui gas pipa” ungkap Direktur Strategi & Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari, Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Menurutnya, ini bentuk antisipasi atas tantangan natural decline (penurunan produksi alami gas bumi) yang terjadi dan sebagai bagian dari komitmen untuk tetap membantu pemenuhan kebutuhan energi para pelanggan, terutama dalam hal ini adalah sektor industri, sehingga diharapkan bisa tetap tumbuh di tengah dinamika yang terjadi saat ini.

Hal ini sejalan dengan informasi dari Kementerian ESDM pada Maret 2024 yang mengumumkan bahwa cadangan gas bumi Indonesia lebih banyak dari pada cadangan minyak namun produksi gas Indonesia diperkirakan akan menurun dalam beberapa tahun mendatang disebabkan oleh penurunan alami sumur-sumur gas eksisting.

Halaman:
1 2
