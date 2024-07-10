Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Hanya BBM, Beli LPG Subsidi 3 Kg Juga Dibatasi

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |14:11 WIB
Tak Hanya BBM, Beli LPG Subsidi 3 Kg Juga Dibatasi
Menteri BUMN Erick Thohir soal Gas Elpiji Dibatasi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa pembelian liquefied petroleum gas (LPG) bersubsdi perlu dibatasi pemerintah. Pengetatan ini agar penyalurannya bisa tepat sasaran.

Hal ini dikarenakan impor LPG masih sangat tinggi saat ini, namun masih digunakan masyarakat dengan ekonomi menegah ke atas alias orang kaya.

“Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG importnya tinggi sekali sekarang,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Pemerintah memang akan membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang. Bahan bakar disubsidi yang ditetapkan otoritas adalah Solar dan Pertalite.

Erick mengatakan, rencana pembatasan pembelian BBM subsidi masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) 191 hasil revisi. Dia memastikan, BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas) mendukung kebijakan baru tersebut.

Selain pembatasan BBM subsidi, pemerintah tengah mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti BBM yang berbasis fosil. Hal ini sudah diatur melalui Perpres Nomor 40 Tahun 2023.

