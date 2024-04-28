Berikut Fakta Uang Koin Rp500 Melati dan Rp1.000 Kelapa Sawit Punya Nilai Jual Tinggi

JAKARTA – Siapa sangka Uang Koin Rp500 Melati dan Rp1.000 Kelapa Sawit kini masih bernilai jual tinggi.

Uang koin Rp500 Melati dan Rp1.000 Kelapa Sawit sekarang sudah tidak menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Bank Indonesia telah menarik serta mencabut peredaran uang koin tersebut. Hal ini menyebabkan uang koin tersebut langka di peredaran.

BACA JUGA: Ternyata Segini Harga Uang Koin Rp10 Tahun 1979

Langkanya uang koin Rp500 Melati dan Rp1.000 Kelapa Sawit menarik perhatian para kolektor. Mereka ingin menjadikan uang koin tersebut sebagai investasi serta koleksi pribadi.

Dari penelusuran tim Okezone, berikut 5 fakta uang koin Rp500 Melati dan Rp1.000 Kelapa Sawit

1. Harga Jual

Uang koin Rp500 Melati dan Rp1.000 Kelapa Sawit memiliki harga jual yang bervariasi, bahkan dapat mencapai ratusan juta. Harga jual uang koin Rp500 Melati di e-commerce mulai dari Rp5.000 per keping hingga yang tertinggi mencapai Rp150 juta. Sedangkan harga jual uang koin Rp1.000 Kelapa Sawit mencapai Rp100 juta per kepingnya.

Informasi tersebut diungkap oleh seorang penjual e-commerce dengan akun Nafisa04_shop. Ia mengaku bahwa dirinya telah mengumpulkan uang koin Rp1.000 selama 10 tahun.