Update Harga BBM Shell, Vivo, Pertamina hingga BP AKR Hari Ini

JAKARTA - Update harga BBM Pertamina, BP AKR, Shell hingga Vivo hari ini. Di mana di awal bulan, ada harga BBM yang turun dan tetap seperti Pertamina.

Adapun untuk harga yang berlaku saat ini diantaranya, Pertamax sebesar Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp13.900 perliter, Pertamax Turbo sebesarRp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Kondisi ini berbeda dengan SPBU swasta yakni Shell, yang memutuskan untuk melakukan penyesuain harga bahan bakar minyak (BBM) per April 2024.

Dilansir dari laman resmi Shell, BBM jenis Shell Super Ron 92 atau setara dengan Pertamax Pertamina di SPBU Shell tetap dibanderol dengan harga Rp14.530 per liter atau sama dengan harga bulan sebelumnya.

Sementara, Shell menurunkan harga BBM jenis Shell V-Power dari Rp15.370 per liter menjadi Rp15.360 per liter. Sama halnya dengan produk shell V-Power Diesel yang kini dibanderol Rp15.740 atau turun dibandingkan harga bulan sebelumnya yaitu Rp16.140.

Namun demikian, untuk produk Shell V-Power Nitro+ kini dibanderol Rp 15.570 per liter atau naik dibandingkan harga bulan sebelumnya yakni Rp15.650.

Mengikuti jejak Shell, SPBU Vivo juga melakukan penyesuaian harga BBM per 1 April 2024. Keputusan ini berlaku untuk beberapa jenis BBM.

Harga BBM Revvo 90 atau yang memiliki RON 90 atau setara Pertalite milik Pertamina misalnya, kini dibanderol Rp12.800 atau turun Rp500 dibandingkan harga sebelumnya Rp13.300 per liter.

Kemudian harga BBM Revvo 92 juga turun dari sebelumnya Rp14.900 menjadi Rp14.300 per liter. Selanjutnya, harga BBM Revvo 95 yang kini dibanderol Rp15.100 atau turun Rp700 dibandingkan harga sebelumnya Rp15.800 per liter.