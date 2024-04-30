4 Bansos Cair di Mei 2024, Kantong Langsung Tebal! Masyarakat Bisa Dapat Rp600 Ribu

JAKARTA - Pencairan bansos akan terus dilakukan pada Mei 2024. Bansos ini merupakan program dari pemerintah yang sudah dianggarkan dalam APBN 2024.

Kementerian Keuangan mencatat penyaluran bansos sebesar Rp43,3 triliun hingga 31 Maret 2024. Angka penyaluran bansos ini naik 20,7% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Belanja bansos yang mencapai Rp43,3 triliun ada kenaikan dari tahun lalu yang base-nya rendah, yaitu Rp35,9 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (26/4/2024).

Lalu apa saja bansos yang akan cair pada Mei 2024? Berikut ulasannya:

1. Bansos Beras 10 Kg

Pemerintah memutuskan bansos beras 10 kg diperpanjang hingga Juni 2024. Bansos beras 10 kg dengan anggaran Rp17,5 triliun.

2. Bansos PKH Tahap Kedua

Bansos PKH akan dicairkan pada Mei 2024. Bansos ini terdiri dari:

- Ibu hamil/nifas mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahap, total Rp3 juta per tahun.

- Anak usia dini/balita mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahap, dengan total Rp3 juta per tahun.

- Lansia dan penyandang disabilitas, masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per tahap, dengan total Rp2,4 juta setahun.

- Anak sekolah (SD, SMP, dan SMA) mendapatkan bantuan dengan nominal bervariasi dari Rp225.000 hingga Rp500.000 per tahap, tergantung pada jenjang pendidikan.