Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Bansos Cair di Mei 2024, Kantong Langsung Tebal! Masyarakat Bisa Dapat Rp600 Ribu

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |16:17 WIB
4 Bansos Cair di Mei 2024, Kantong Langsung Tebal! Masyarakat Bisa Dapat Rp600 Ribu
Bansos Cair di Mei 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pencairan bansos akan terus dilakukan pada Mei 2024. Bansos ini merupakan program dari pemerintah yang sudah dianggarkan dalam APBN 2024.

Kementerian Keuangan mencatat penyaluran bansos sebesar Rp43,3 triliun hingga 31 Maret 2024. Angka penyaluran bansos ini naik 20,7% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Belanja bansos yang mencapai Rp43,3 triliun ada kenaikan dari tahun lalu yang base-nya rendah, yaitu Rp35,9 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (26/4/2024).

Lalu apa saja bansos yang akan cair pada Mei 2024? Berikut ulasannya:

1. Bansos Beras 10 Kg

Pemerintah memutuskan bansos beras 10 kg diperpanjang hingga Juni 2024. Bansos beras 10 kg dengan anggaran Rp17,5 triliun.

2. Bansos PKH Tahap Kedua

 

Bansos PKH akan dicairkan pada Mei 2024. Bansos ini terdiri dari:

- Ibu hamil/nifas mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahap, total Rp3 juta per tahun.

- Anak usia dini/balita mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahap, dengan total Rp3 juta per tahun.

- Lansia dan penyandang disabilitas, masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per tahap, dengan total Rp2,4 juta setahun.

- Anak sekolah (SD, SMP, dan SMA) mendapatkan bantuan dengan nominal bervariasi dari Rp225.000 hingga Rp500.000 per tahap, tergantung pada jenjang pendidikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181681/blt-20kd_large.png
Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182019/rupiah-GB8g_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima Bansos BLT, PKH, dan BPNT, Lengkap dengan Besaran Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181891/bantuan_kesra_di_november-rNLg_large.png
Ini Perbedaan BLT Kesra dengan BPNT yang Sama-Sama Cair November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181632/blt_di_november-CzmY_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima BLT Kesra Rp 900.000 November 2025 yang Sudah Cair dan Masuk Rekening  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181385/bansos_di_november_2025-Mz3u_large.jpg
Daftar Bansos yang Cair November 2025, Masih Ada BLT Kesra Rp900 Ribu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181387/blt_di_november-alW5_large.png
Ini Ciri-Ciri NIK KTP Penerima BLT Kesra Rp 900.000 November 2025 Sudah Cair dan Masuk Rekening 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement