Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Tembus 3,8 Juta Orang pada Kuartal I-2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |18:35 WIB
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Tembus 3,8 Juta Orang pada Kuartal I-2024
Jumlah penumpang lrt jabodetabek naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - LRT Jabodebek mencatat jumlah penumpang tembus 3,8 juta orang sepanjang kuartal I 2024. Jumlah pengguna LRT Jabodebek pun mengalami peningkatan tiap bulannya.

Pada Januari, jumlah pengguna mencapai 1.200.399, yang kemudian meningkat menjadi 1.261.111 pada Februari, dan terus meningkat dengan 1.380.044 pengguna pada Maret.

Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono, mengatakan bahwa pertumbuhan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap LRT Jabodebek sebagai moda transportasi utama untuk kegiatan sehari-hari.

"Selain pertumbuhan volume pengguna yang positif, LRT Jabodebek juga terus meningkatkan kualitas layanan dan keamanan bagi para pengguna. Seperti peningkatan keandalan operasi, peningkatan jumlah perjalanan, mempersingkat waktu tunggu antar kereta, serta peningkatan fasilitas di stasiun," ujar Mahendro dalam keterangan resminya dikutip Senin (29/4/2024).

Di samping itu, data operasional juga menunjukkan konsistensi tingkat ketepatan jadwal atau On Time Performance (OTP) yang tinggi, dengan rata-rata 94,2% pada Januari, 91,02% pada Februari, dan mencapai 97,4% pada Maret.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180464/qris_tap-VSZh_large.jpg
Tiket LRT Jabodebek Sudah Bisa Bayar Pakai QRIS Tap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179398/lrt-kwcH_large.jpg
LRT Jabodebek Mogok Bikin Penumpang Jalan Kaki di Atas Ketinggian, KAI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179252/lrt_jabodebek-UZqB_large.jpg
Gangguan Listrik Jadi Penyebab LRT Jabodebek Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170453/lrt_jakarta-KQFE_large.jpeg
Roberto Akyuwen Jadi Dirut LRT Jakarta, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167918/lrt_jabodebek-26wI_large.jpg
Proyek LRT Jakarta Fase 1B Dikebut, Progres Capai 67,12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166500/lrt_jabodebek-MzHf_large.jpg
LRT Jabodebek Tingkatkan Pengamanan di Sejumlah Stasiun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement