Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Tembus 3,8 Juta Orang pada Kuartal I-2024

JAKARTA - LRT Jabodebek mencatat jumlah penumpang tembus 3,8 juta orang sepanjang kuartal I 2024. Jumlah pengguna LRT Jabodebek pun mengalami peningkatan tiap bulannya.

Pada Januari, jumlah pengguna mencapai 1.200.399, yang kemudian meningkat menjadi 1.261.111 pada Februari, dan terus meningkat dengan 1.380.044 pengguna pada Maret.

Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono, mengatakan bahwa pertumbuhan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap LRT Jabodebek sebagai moda transportasi utama untuk kegiatan sehari-hari.

"Selain pertumbuhan volume pengguna yang positif, LRT Jabodebek juga terus meningkatkan kualitas layanan dan keamanan bagi para pengguna. Seperti peningkatan keandalan operasi, peningkatan jumlah perjalanan, mempersingkat waktu tunggu antar kereta, serta peningkatan fasilitas di stasiun," ujar Mahendro dalam keterangan resminya dikutip Senin (29/4/2024).

Di samping itu, data operasional juga menunjukkan konsistensi tingkat ketepatan jadwal atau On Time Performance (OTP) yang tinggi, dengan rata-rata 94,2% pada Januari, 91,02% pada Februari, dan mencapai 97,4% pada Maret.