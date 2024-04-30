Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kantor BTN Didemo hingga Bakar Ban

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |19:31 WIB
Kantor BTN Didemo hingga Bakar Ban
Kantor pusat BTN didemo (Foto: Instagram Warung Jurnalis)
A
A
A

JAKARTA – Kantor Pusat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN didemo massa. Aksi demo bahkan berujung aksi anarkis dan bakar ban.

Dalam video yang beredar di media sosial, demonstran yang mengaku nasabah melakukan bakar ban di pintu masuk kantor BTN.

“Ini bentuk perlawanan kami, untuk menunjukkan kemarahan kami,” teriak para pendemo dalam video di akun Instagram Warung Jurnalis, Selasa (30/4/2024).

Aksi pembakaran ban mulai terjadi pukul 13.00 WIB. Pembakaran ban dilakukan di tiga titik lokasi berbeda. Koordinator aksi Gregorius Upi mengatakan, ada sekitar puluhan miliar uang yang hilang sejak menabung di bank BTN dua tahun lalu.

Kasus ini sudah di laporkan ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Beberapa uang yang hilang pun, lanjut Gregorius, merupakan milik sejumlah pengusaha, wiraswasta, bahkan pensiunan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174500/gaji_teller_bank_btn-QMlD_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Teller Bank BTN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/278/3126203/bank_tabungan_negara-c5NW_large.jpg
Dirjen Pajak Suryo Utomo Jadi Komut BTN, Ini Susunan Direksi dan Komisaris Terbaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/278/3112942/btn-A1jT_large.jpg
BTN Targetkan Aset Tembus Rp500 Triliun di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/470/3101285/erick-wPmB_large.jpg
Erick Thohir Ingin BTN Jadi Megabank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/470/3055081/atasi-backlog-rumah-btn-siapkan-2-skema-subsidi-baru-yrxtsf0juW.jpg
Atasi Backlog Rumah, BTN Siapkan 2 Skema Subsidi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/320/3049572/kode-bank-btn-untuk-transfer-beda-bank-dan-virtual-account-7ohmo00rVu.png
Kode Bank BTN untuk Transfer Beda Bank dan Virtual Account
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement