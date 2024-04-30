Kantor BTN Didemo hingga Bakar Ban

JAKARTA – Kantor Pusat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN didemo massa. Aksi demo bahkan berujung aksi anarkis dan bakar ban.

Dalam video yang beredar di media sosial, demonstran yang mengaku nasabah melakukan bakar ban di pintu masuk kantor BTN.

“Ini bentuk perlawanan kami, untuk menunjukkan kemarahan kami,” teriak para pendemo dalam video di akun Instagram Warung Jurnalis, Selasa (30/4/2024).

Aksi pembakaran ban mulai terjadi pukul 13.00 WIB. Pembakaran ban dilakukan di tiga titik lokasi berbeda. Koordinator aksi Gregorius Upi mengatakan, ada sekitar puluhan miliar uang yang hilang sejak menabung di bank BTN dua tahun lalu.

Kasus ini sudah di laporkan ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Beberapa uang yang hilang pun, lanjut Gregorius, merupakan milik sejumlah pengusaha, wiraswasta, bahkan pensiunan.