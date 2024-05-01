Menaker Minta Pengusaha Beri Sertifikat ke Mahasiswa Magang

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah meminta memberikan pembiayaan bagi peserta magang di perusahaan. Terutama bagi yang masih duduk dibangku sekolah ataupun universitas.

Lebih lanjut, Ida Fauziyah menjelaskan pembiayaan tersebut utama dalam menerbitkan validasi sertifikasi kompetensi. Sehingga para peserta magang mempunyai bukti konkret atas kompetensi yang dimilikinya dan sudah pernah diterapkan di perusahaan.

"Saya berharap kepada para pengusaha tidak hanya memberikan program peningkatan kompetensi kepada para pekerjanya tapi juga diberikan kepada calon pekerja, ataupun bahkan diberikan kepada para pelajar yang sedang menempuh pendidikan," ujar Ida Fauziyah saat memperingati MayDay di Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (1/5/2024).

Pada kesempatan tersebut, Ida Fauziyah mengatakan sertifikasi kompetensi bisa menjadi modal awal para peserta magang untuk mencari pekerjaan selanjutnya ketika usai menuntaskan pekerjaannya.

BACA JUGA: RI Kirim 61 Petani Muda Magang ke Taiwan

Sebab menurutnya, validasi kompetensi yang ditandai oleh adanya sertifikat akan memudahkan para perusahaan atau pemberi kerja dalam menyeleksi calon pekerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Setelah selesai menjalankan program magang di perusahaan, saya berharap tolong pemagang tersebut dibantu, dibiayai, sertifikasi kompetensinya," kata Ida Fauziah.