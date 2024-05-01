Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Mitra Galeri Investasi MNC Sekuritas, Universitas Asa Indonesia Ajak Mahasiswa Giat Investasi di Pasar Modal

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |09:47 WIB
Mitra Galeri Investasi MNC Sekuritas, Universitas Asa Indonesia Ajak Mahasiswa Giat Investasi di Pasar Modal
Seminar Sekolah Pasar Modal 2024. (Foto: okezone.com/MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Pasar Modal memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian sebuah negara. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas sebagai salah satu Anggota Bursa di Bursa Efek Indonesia turut berkontribusi dalam mendukung kegiatan edukasi seperti Sekolah Pasar Modal (SPM), salah satunya SPM di Universitas Asa Indonesia, Jakarta pada Jumat (26/4/2024) lalu.

SPM ini diikuti oleh 120 mahasiswa Universitas Asa Indonesia dan 10 pelajar SMK Pusaka. Edukasi bertujuan meningkatkan minat generasi muda Indonesia terhadap pasar modal. Materi dibawakan oleh Market Development Bursa Efek Indonesia Hendra Pamungkas Jovianto, Dosen Magister Manajemen S2 Universitas Asa Indonesia, serta Investment Gallery Officer Muh. Rusydyanto Yunus.

Head of Business MNC Sekuritas Banyu Adiputra menyatakan dalam keterangan tertulisnya bahwa MNC Sekuritas akan terus mendukung mitra Galeri Investasinya dalam menggelar edukasi dan literasi pasar modal kepada generasi muda di Indonesia.

“Kami berharap Galeri Investasi yang bermitra dengan MNC Sekuritas dapat terus berperan aktif untuk menjangkau mahasiswa serta masyarakat sekitar agar semakin mengenal investasi di pasar modal,” ujar Banyu.

1 2
