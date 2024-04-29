Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Dorong Edukasi Pasar Modal Syariah, Mahasiswa Himmah IAI Tazkia Bogor Belajar di MNC Sekuritas

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |16:45 WIB
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

MNC Sekuritas mendukung inisiatif kegiatan kunjungan mahasiswa dari Galeri Investasi Syariah Institut Agama Islam (IAI) Tazkia Bogor di Kantor Pusat MNC Sekuritas di Jakarta.

Kegiatan ini diikuti lebih dari 30 mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Syariah (Himmah) IAI Tazkia pada Senin (29/4/2024).

Melalui kunjungan ini, mahasiswa diajak untuk mengenal lebih dalam mengenai investasi pasar modal syariah serta potensi karir di MNC Sekuritas.

Halaman:
1 2
