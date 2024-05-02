Invest Bareng Sequis di Aplikasi MotionTrade Dapat Cashback Rp100.000

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Mengawali bulan Mei, MNC Sekuritas dan PT Sequis Asset Management mengajak investor untuk mendapatkan keuntungan tambahan dalam promo Invest Bareng Sequis.

Anda bisa mendapatkan cashback unit penyertaan Reksa Dana Sequis Balance Ultima senilai Rp100.000 untuk 50 investor pertama.

Untuk memperoleh cashback tersebut, Anda hanya perlu melakukan pembelian salah satu dari reksa dana berikut, yaitu Reksa Dana Sequis Balance Ultima, Reksa Dana Sequis Bond Optima, atau Reksa Dana Sequis Liquid Prima dengan akumulasi minimum Rp4.000.000 untuk masing-masing masing produk selama periode program. Adapun periode pembelian berlangsung dari 2 Mei 2024 hingga 31 Juli 2024.

Pastikan Anda tidak melewatkan promo ini dengan membeli reksa dana PT Sequis Aset Manajemen di aplikasi MotionTrade! Promo berlaku kelipatan untuk jenis produk yang berbeda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai promo ini, Anda dapat mengakses link berikut: bit.ly/promoSequisMT2

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)