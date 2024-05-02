Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Ingin Tinggalkan BUMN Karya dan Farmasi dalam Keadaan Sehat

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |13:08 WIB
Erick Thohir Ingin Tinggalkan BUMN Karya dan Farmasi dalam Keadaan Sehat
Upaya Kementerian BUMN Sehatkan BUMN Karya dan Farmasi. (foto: Okezone.com/BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan restrukturisasi BUMN di sektor infrastruktur dan farmasi rampung tahun ini atau sebelum periodesasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai pada Oktober 2024.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, ada beberapa perseroan negara yang masih dalam fase penyehatan saat ini. Misalnya, PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk, atau WIKA, PT Indofarma, dan PT Kimia Farma.

“Saat ini juga masih 2-3 restructuring yang kita sedang jalankan. Sebagai contoh, di karya Waskita, WIKA sedang dalam penyelesaian. Di farma-farma ada beberapa tantangan seperti Indofarma, Kimia Farma sedang kita selesaikan,” ujar Tiko saat gelaran BUMN Forum 2024, ditulis Kamis (2/5/2024).

“Harapan saya, di periode Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) akhir Oktober ini semua restructuring BUMN selesai, dan kita tidak meninggalkan lagi permasalahan di masa yang akan datang,” paparnya.

Selama 4,5 tahun terakhir, pemegang saham berjibako dengan program transformasi BUMN. Tiko menyebut, transformasi dilakukan secara signifikan agar struktur keuangan hingga bisnis BUMN tetap kuat.

Salah satu hasil dari transformasi adalah dibentuk 12 klaster dengan 40 perusahaan yang terlibat. Dalam kasus ini terjadi pemangkasan jumlah perseroan yang sebelumnya mencapai 120 perusahaan.

