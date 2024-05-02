Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenparekraf Fasilitasi Akses Pembiayaan Bisnis Kuliner Indonesia

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |19:05 WIB
Kemenparekraf Fasilitasi Akses Pembiayaan Bisnis Kuliner Indonesia
Kemenparekraf fasilitasi akses pembiayaan UKM kuliner (Foto: Kemenparekraf)
JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memfasilitasi UKM makanan dan minuman di Indonesia dengan akses kapasitas, pemasaran, dan pendanaan. Fasilitas tersebut diberikan dalam Kick Off FoodStartup Indonesia (FSI) 2024 di JW Marriot Yogyakarta.

FSI 2024 akan melibatkan seminar, mentoring, dan forum investasi untuk para pengusaha kuliner. Pendaftaran dapat dilakukan di www.Foodstartup.id dengan persyaratan WNI, usaha makanan/minuman yang sudah berjalan, dan traksi bisnis minimal 1,5 Miliar per tahun.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, keunikan rasa dan berbagai macam rempah telah membawa masakan Indonesia ke sorotan global. Namun, akses terhadap pembiayaan sangat penting untuk kelangsungan bisnis kuliner Indonesia.

Oleh karena itu, tahun ini Kementerian kembali membuka FoodStartup Indonesia, sebuah platform yang mendukung peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan pemasaran bagi pengusaha kuliner Indonesia yang kreatif, terutama yang berbasis pada Sustainable Development Goals (SDGS).

"Saya ingin menyampaikan harapan kepada semua peserta acara ini agar terus memanfaatkan peluang yang ada dan terlibat aktif dalam program FoodStartup Indonesia 2024," ujar Sandiaga, Kamis (2/5/2024).

Telusuri berita finance lainnya
