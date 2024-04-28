BRIN Ingin UMKM Kembangkan Produk Lebih Kompetitif

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan bahwa UMKM merupakan knowledge based economy yang membutuhkan dukungan dari pemerintah secara masif.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan harapannya bahwa BRIN berharap bahwa UMKM dapat mengembangkan produknya sehingga mempunyai diferensiasi dan semakin kompetitif melalui pengayaan dari nilai tambahnya yang hanya bisa melalui riset yang baik dan diakui.

“Kita ingin UMKM bisa mendevelop produk yang semakin punya diferensiasi sehingga dia semakin kompetitif melalui pengayaan dari nilai tambahnya yang itu hanya bisa dilakukan tentu melalui riset yang baik dan memang diakui.” ujarnya pada konferensi pers, Minggu (28/4/2024).

Laksana Tri Handoko juga menyampaikan bahwa BRIN telah menjadi anggota tetap dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). KNEKS sendiri membuat strategi untuk penguatan ekonomi dan keuangan yang berbasis syariah, termasuk produk halal.

“BRIN menjadi anggota tetap dari komite nasional ekonomi dan keuangan syariah (KNEKS) yang dipimpin oleh Pak Wakil Presiden (Wapres), yang memang membuat strategi untuk penguatan ekonomi, penguatan keuangan yang berbasis syariah yang termasuk produk halal,” ujarnya.

Laksana Tri Handoko menambahkan bahwa produk halal sendiri sangat High technology (high tech). Pada saat ini Wakil Presiden, telah meresmikan sebagai pusat pengembangan produk halal.