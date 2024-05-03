Riset MNC Sekuritas: IHSG Akan Terkoreksi

Riset MNC Sekuritas untuk Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya terkoreksi 1,61% ke 7.117 disertai dengan munculnya volume penjualan. Pada hari ini diprediksi masih terkoreksi lagi.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, saat ini posisi IHSG diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [c] dari wave B, sehingga IHSG masih berpeluang untuk menguji area 7.289.

"Tidak menutup kemungkinan IHSG akan terkoreksi terlebih dahulu untuk menguji 7.157-7.221," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (3/5/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.045, 7.026 dan resistance 7.298, 7.377.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

GOTO - Spec Buy

Spec Buy: 60-63

Target Price: 67, 72

Stoploss: below 59