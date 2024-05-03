Data IHSG Positif di Kuartal I-2024, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp11.692 Triliun

JAKARTA – Data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) positif hingga akhir kuartal I-2024. Indeks komposit naik 0,22% di 7.288,81. Investor asing atau non-resident, terang OJK, melakukan aksi beli bersih atau net-buy sebesar Rp26,28 triliun.

“Nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp11.692 triliun atau tumbuh sebesar 0,15 persen ytd,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK II, Jumat (3/5/2024).

Sementara itu penghimpunan dana oleh korporasi melalui pasar modal disebut masih relatif solid. Total nilai penawaran umum menembus Rp48,04 triliun, yang dicatatkan oleh 15 emiten baru. Angka ini bertumbuh menjadi Rp75,52 triliun per 26 April 2024.

Mahendra menuturkan pihaknya masih terus mengawasi tekanan di pasar keuangan global yang berdampak terhadap kinerja pasar modal. Satu hal yang menjadi sorotan adalah aksi jual investor asing di pasar saham.