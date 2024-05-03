Resmi! XL Axiata (EXCL) Bagi-Bagi Dividen Rp635,5 Miliar

JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) menetapkan pembagian dividen untuk pemegang saham sebesar Rp635,5 miliar atau 50% dari laba. Penetapan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024.

“Tahun ini, Rapat kembali menyetujui penggunaan 50% dari keuntungan setelah penyesuaian, untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham,” papar Presiden Direktur & CEO XL Axiata Dian Siswarini, Jumat (3/5/2024).

Total dividen ini kurang lebih sebesar Rp635,5 miliar yang setara dengan Rp48,6 per lembar saham. Pendapatan lain yang dimiliki oleh XL akan digunakan untuk dana alokasi cadangan umum serta laba ditahan.

“Sisa dari keuntungan lainnya akan kami pergunakan sebagai Alokasi Cadangan Umum sebesar Rp 100 juta dan selebihnya dicatat dalam Saldo Laba Ditahan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan,” ungkap Dian.